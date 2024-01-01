Рождаемость в Перми выросла на 9% В мае родилось 15 двоен Поделиться Твитнуть

За май 2024 года в Перми родилось 970 малышей: 497 мальчиков и 473 девочки. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в управлении ЗАГС администрации города.

За последний весенний месяц было зарегистрировано на одну двойню больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, — 15 и 14 соответственно. В Дзержинском, Свердловском, Мотовилихинском и Кировском районах зарегистрировано по три двойни, в Индустриальном — две, в Орджоникидзевском районе — одна, уточняет «Рифей».

В мае 2024 года в Перми заключили брак 438 пар.

Изменили имена 138 человек, это на 26,8% больше, чем год назад.

Всего же в мае в краевом центре было оформлено 3495 актов гражданского состояния по всем видам, что на 367 актов больше, чем в мае 2023 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в управлении ЗАГС администрации Перми подвели итоги работы за первый квартал 2024 года. В ведомстве сообщили, что в краевом центре родилось 1389 мальчиков и 1221 девочка. С января по март 2024 года была зарегистрирована 21 двойня.

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