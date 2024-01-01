В Перми за первый квартал родилось более 2,6 тысячи детей Брак в краевом центре заключили 1248 пар Поделиться Твитнуть

В управлении ЗАГС администрации Перми подвели итоги работы за первый квартал 2024 года. Так, в Перми родилось 1389 мальчиков и 1221 девочка.

С января по март 2024 года была зарегистрирована 21 двойня. По пять двоен родилось в Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах соответственно, четыре — в Кировском районе и одна — в Дзержинском районе. За первые три месяца 2024 года в областной столице заключили брак 1248 пар.

Также в первом квартале жители активно меняли свои личные данные (фамилию, имя и отчество): было зарегистрировано 355 смен имен.

Кроме того, за два зимних месяца и один весенний месяц в администрации были зарегистрированы 104 пары, отмечающие годовщину свадьбы, из них 31 «золотая свадьба» и одна «серебряная».

Всего в первом квартале этого года было зарегистрировано 9698 актов гражданского состояния всех видов, подытожили в управлении ЗАГС администрации Перми.

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