В Перми 9 июня освятят мемориал на месте захоронения слуг царской семьи Поделиться Твитнуть

Екатерина Шнайдер и Анастасия Гендрикова / фото: tsarnicholas.org

Освящение мемориала на месте фактического захоронения фрейлины императрицы Александры Фёдоровны Анастасии Гендриковой и гофлектрисы Екатерины Шнейдер состоится 9 июня в 14.00 на Новом Егошихинском кладбище, близ Всехсвятского храма (ул. Тихая, 23).

Освящение совершит митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Затем он отслужит заупокойную литию в Храме Успения Пресвятой Богородицы на Старом Егошихинском кладбище.

Напомним, Анастасия Гендрикова и Екатерина Шнейдер были слугами последней царской семьи и после ареста в 1917 году вместе с императрицей добровольно поехали в ссылку в Сибирь, а оттуда в Екатеринбург. После расстрела царской семьи двух женщин отправили в пермскую тюрьму, где расстреляли в ночь на 4 сентября 1918 года.

В мае 1919 года их тела перезахоронили в общем склепе на Новом Всехсвятском (Егошихинском) кладбище. Однако впоследствии их могилы срыли. В 1981 году РПЦ за рубежом канонизировала Гендрикову и Шнейдер вместе с другими слугами царской семьи.

Освящение мемориала станет одним из событий Романовских дней, которые проводятся в Перми с 8 по 12 июня. Романовские дни — это цикл культурно-просветительских, научных и благотворительных мероприятий, организованных краевыми властями совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Пермской митрополией РПЦ, Пермским РО Российского военно-исторического общества и Пермским государственным архивом социально-политической истории.

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