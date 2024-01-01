В Перми нашли останки слуг царской семьи В июне пройдёт освящение места захоронения и молебен Поделиться Твитнуть

Екатерина Шнайдер и Анастасия Гендрикова / фото: tsarnicholas.org

В Перми обнаружены останки слуг последней царской семьи Романовых — графини Анастасии Гендриковой и гофлектрисы Екатерины Шнейдер. Об этом сообщила руководитель издательского отдела Пермской епархии РПЦ Ольга Троицкая на своей странице ВКонтакте.

Как следует из её поста, 9 июня в храме Успения Пресвятой Богородицы на Старом Егошихинском кладбище пройдёт заупокойная лития у останков Гендриковой и Шнейдер. Там же священнослужители освятят мемориал, где были захоронены останки царских слуг. В этом событии примет участие митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

По данным газеты «Коммерсантъ-Прикамье», ранее судмедэкспертиза подтвердила, что останки принадлежат двум царским слугам. Об этом изданию рассказал журналист и исследователь Вячеслав Дегтярников.

Анастасия Гендрикова и Екатерина Шнейдер были слугами последней царской семьи и после ареста в 1917 году вместе с императрицей добровольно поехали в ссылку в Сибирь, а оттуда в Екатеринбург. После расстрела царской семьи двух женщин отправили в пермскую тюрьму, где расстреляли в ночь на 4 сентября 1918 года.

В мае 1919 года их тела перезахоронили в общем склепе на Новом Всехсвятском (Егошихинском) кладбище. Однако впоследствии их могилы срыли. В 1981 году РПЦ за рубежом канонизировала Гендрикову и Шнейдер вместе с другими слугами царской семьи.

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