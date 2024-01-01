Ночью 14 июня закроют для движения участок трассы Пермь — Екатеринбург Над дорогой будут устанавливать пешеходный переход Поделиться Твитнуть

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Ночью 14 июня планируется закрыть движение транспорта на участке федеральной трассы Пермь — Екатеринбург, об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Как пояснили в ведомстве, закрытие проведут на 230 км дороги. Это в Свердловской области. Здесь, вблизи деревни Киселевка, будет устанавливаться надземный пешеходный переход.

Для безопасного монтажа конструкций движение машин в обоих направлениях остановят с 1:00 до 1:40.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Орджоникидзевском районе Перми введут временное ограничение движения всех видов транспорта в связи с крестным ходом, посвящённым годовщине мученической кончины великого князя Михаила Романова. Колонна участников стартует в 09:30 от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря (ул. Висимская, 4а), затем пройдёт по улицам Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов. Окончание крестного хода запланировано в 11:30 у Храма-часовни во имя Святого благоверного князя Михаила Тверского в м/р Чапаева.

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