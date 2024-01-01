Алёна Бронникова В День города в Орджоникидзевском районе Перми закроют движение транспорта Ограничения вводятся на время крестного хода Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе Перми в День города введут временное ограничение движения всех видов транспорта. Как рассказали в администрации города, это связано с крестным ходом, посвящённым годовщине мученической кончины Великого князя Михаила Романова.

Колонна участников стартует в 09:30 от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря по улице Висимской, 4а. Затем пройдёт по улицам Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов. Окончание крестного хода запланировано в 11:30 у Храма-часовни во имя Святого благоверного князя Михаила Тверского в микрорайоне Чапаева. Там же будет отслужена панихида по Михаилу Романову и его секретарю Николаю Жонсону.

«На период прохождения колонны участников крестного хода будет кратковременно прекращено движение всех видов транспорта с 09:30 до 11:30, включая перекрёстки с перпендикулярными улицами, по ул. Соликамской, Мостовой, Огородникова, Ленинградской, Калгановской, Кузнецкой, 3-й Новгородской, Ивана Франко и Целинной», — сообщили в мэрии.

На период прохождения колонны может быть ограничено движение автобусов №36 и 58 в районе ул. Огородникова и Кузнецкой. Некоторые рейсы могут сократить до остановки «Микрорайон Вышка-2».

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