Бывшего главу управления автодора Прикамья Андрея Уголькова оставили под арестом Его подозревают в получении крупной взятки Поделиться Твитнуть

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

Экс-руководителю Управления автодорог и транспорта Пермского края Андрею Уголькову, который подозревается получении взятки в 15,8 млн руб., продлили срок содержания под домашним арестом до 5 июля.

По данным Properm, после этого следствие может отпустить его под подписку о невыезде.

Уголькова задержали летом прошлого года при получении взятки от пермского бизнесмена Павла Ковыева при помощи посредника, которым был экс-начальник «Горсвета» Игорь Дороднов. Сначала Уголькова отправили в СИЗО, но в декабре 2023-го отпустили, так как он подписал досудебное соглашение со следствием. Затем его поместили под домашний арест.

Игоря Дороднова осудили в конце февраля, приговорив к штрафу в 2,5 млн руб. Его обвинили в посредничестве при передаче взятки в размере 15,8 млн руб. Уголькову.

Андрей Угольков возглавил управление с 14 ноября 2022 года, а с августа исполнял обязанности начальника. До этого он был заместителем руководителя УАДиТ, а ранее возглавлял МКУ «Благоустройство Свердловского района».

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