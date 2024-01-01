Алёна Бронникова Количество вакансий в сфере общепита и туризма в Пермском крае выросло на 55% Сильнее всего вырос спрос на хостес – в два раза Поделиться Твитнуть

В Пермском крае работодатели стали активнее искать сотрудников в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны». По данным платформы hh.ru, количество вакансий в общепите и гостиничном бизнесе за январь-май 2024 года выросло на 55% по сравнению с АППГ.

«За год пермские компании нарастили спрос на работников в сфере туризма и общепита. Так, в январе-мае 2024 года было открыто более 3 500 вакансий в этой сфере, что на 55% больше, чем за тот же период прошлого года», — рассказали эксперты.

Сильнее всего выросло количество вакансий для хостес — этот показатель увеличился в два раза за рассматриваемый период. Число вакансий для поваров выросло на 70%, официантов — на 47%.

Также выросла предлагаемая заработная плата сотрудникам в данном сегменте. Всреднем за пять месяцев она составила 39,7 тыс. руб., что превышает прошлогодний показатель на 21%. Существеннее всего увеличилась зарплата у менеджеров по туризму — на 50%.

Ранее эксперты сообщили, что в мае 2024 года общее количество размещённых на платформе вакансий выросло на 26% по сравнению с АППГ и составило 22,7 тыс. Наибольший прирост показали сферы «Розничная торговля», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Медицина, фармацевтика».

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