Количество вакансий в Пермском крае за год выросло на 26% Наибольшим спросом пользуется рабочий персонал Поделиться Твитнуть

Работодателями Пермского края в мае 2024 года на платформе онлайн-рекрутинга в России hh.ru было размещено 22,7 тыс. вакансий. Это на 26% больше, чем было опубликовано годом ранее.

Более всего год к году нарастили своё присутствие на рынке вакансий такие профессиональные области, как «Розничная торговля» (+86% к маю 2023 года), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+38,7%) и «Медицина, фармацевтика» (+37,9%).

Наибольший же спрос на специалистов зафиксирован в профобласти «Рабочий персонал» — из всех актуальных вакансий в мае эта группа профессий занимает четверть, также много специалистов нужно в «продажах и обслуживании клиентов» (22%), и в «производстве» (20%).

Если говорить о конкретных вакансиях, то здесь тройка лидеров выглядит так: продавцы-консультанты (12% от всех предложений в мае), менеджеры по продажам (7,4%) и водители (4,4%).

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