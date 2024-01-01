В зоне СВО погиб считавшийся пропавшим без вести Артём Салимьянов из Куеды Мужчину похоронили 6 июня Поделиться Твитнуть

Артём Салимьянов

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Куединского округа Прикамья Артём Салимьянов. Прощание с военнослужащим состоялось утром 6 июня в Куеде, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

О службе в зоне СВО и обстоятельствах гибели бойца власти не рассказали.

Артём родился 19 февраля 1994 года, ушёл на СВО 29 января из соликамской ИК-2.

В мае родные бойца разместили в группе "Поиск сослуживцев и пропавших на СВО" пост, в котором сообщали, что Артём Салимьянов ушёл вместе с товарищами на задание 27-29 февраля в п. Орловка и пропал без вести.

Ранее "Новый компаньон" писал, что 7 июня в Пермском крае похоронят погибшего в зоне специальной военной операции уроженец Добрянского округа Алексея Мазина. Он служил оператором отделения (FPV — дронов) взвода беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты мотострелкового батальона.

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