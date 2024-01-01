В Прикамье похоронят погибшего на СВО оператора дронов Алексея Мазина Поделиться Твитнуть

Андрей Мазин

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб уроженец Добрянского округа Прикамья Алексей Мазин. Об этом сообщили в администрации Добрянки и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Алексей родился 14 марта 1991 года в Полазне. Окончил местную школу №3. В 2019 году вместе с женой переехал в п. Зуевский Октябрьского района.

В декабре прошлого года мужчина заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО, служил оператором отделения (FPV — дронов) взвода беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады.

Погиб рядовой 17 марта 2024 года при выполнении боевых задач вблизи Авдеевки Донецкой Народной Республики.

«Алексей Юрьевич был очень смелым, жизнерадостным, весёлым человеком. Человеком, который готов всегда прийти на помощь. У него остались мама, брат, сестра, жена и двое несовершеннолетних детей», — говорится в некрологе.

Прощание с бойцом состоится 7 июня в д. Бобки с 11.00 (ул. Центральная, 44).

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели на СВО 20-летнего Дмитрия Петухова из Соликамска.

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