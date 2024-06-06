Зарина Ситдикова В Прикамье прошла научная конференция по современным технологиям в строительстве Свыше 200 специалистов со всей страны представили свои передовые разработки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

В Перми состоялась XVII Всероссийская молодёжная конференция аспирантов, молодых учёных и студентов «Современные технологии в строительстве. Теория и практика». Мероприятие проходило в рамках Десятилетия науки и технологий на площадке Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), являющегося бенефициаром межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

На мероприятии более 200 молодых специалистов, студентов и представителей ведущих российских технических вузов получили возможность апробации и публикации своих научных идей. Кроме того, в рамках пленарных докладов были представлены передовые разработки ведущих учёных и представителей строительной отрасли.

Благодаря событию были также актуализированы основные направления научно-технологической стратегии Пермского края в области новых материалов, энергосбережения, рационального природопользования, экологии и транспортной сфере. Все доклады и презентации конференции будут размещены на сайте научной библиотеки Elibrary и включены в национальную библиографическую базу данных «Российский индекс научного цитирования».

По словам руководителя направления «Образование» дирекции кампуса «Будущее Пармы» Максима Ильина, межвузовский формат взаимодействия способствует вовлечению студенческой молодёжи в научную деятельность. Полезной конференция была и в масштабах самого региона – современные технологии в сфере строительства в Перми обсудили ведущие эксперты страны, и это может положительно повлиять на пространственное развитие Пермского края.

«Одно из направлений межвузовского учебного и научного взаимодействия в кампусе – это «Пространство Пармы». Учёные наших вузов-бенефициаров сейчас работают над созданием нескольких технологических продуктов, один из которых – цифровой двойник региона. Он представляет собой экспертно-аналитическую систему по пространственному развитию на основе больших данных. Наработки, полученные благодаря конференции, позволят усилить экспериментальную базу направления», – отметил Максим Ильин.

Пресс-служба ПНИПУ

Напомним, межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы создаётся благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Он будет расположен в правобережной части Перми на территории площадью более 20 га. В нём разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на 5 тыс. мест.

Научная инфраструктура кампуса позволит талантливой молодёжи Прикамья заниматься исследовательской деятельностью и фундаментальной наукой в инновационных лабораториях, внедрять разработки в производственные процессы промышленных предприятий региона.

Приступить к строительству кампуса планируется во втором полугодии 2024 года.

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