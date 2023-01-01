Алёна Бронникова Эксперты: межвузовский кампус «Будущее Пармы» должен стать многофункциональным молодёжным центром Проект станет одним из самых важных механизмов развития молодёжной среды Прикамья Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

В Перми завершилась работа Стратегической сессии по формированию целевой модели современного межвузовского студенческого кампуса «Будущее Пармы». Член Общественного совета при краевом Агентстве по делам молодёжи, руководитель Регионального института непрерывного образования ПГНИУ Михаил Мухин поделился с «Новым компаньоном» итогами обсуждения роли кампуса в молодёжной политике Прикамья.

«Межвузовский кампус мирового уровня в контексте национального проекта «Наука и университеты» — это не только и не столько сверхсовременный инфраструктурный объект капитального строительства, а абсолютно новое место развития науки и образования, кооперации, молодёжной политики. Важнейшую роль в любой образовательной организации сегодня играют вопросы молодёжной политики и воспитания. Новые подходы региона в этих вопросах мы два дня обсуждали с коллегами в рамках стратегической сессии», — рассказал эксперт.

ПГНИУ

Он отметил, что образование и наука без воспитания и эффективной молодёжной политики почти бесполезны, особенно когда речь идёт о стратегическом подходе. Поэтому межвузовский кампус как полноценный субъект молодёжной политики должен стать многофункциональным молодёжным центром с системой актуальных сервисов.

Эксперты также обсудили необходимость открытия на территории кампуса яслей и детского сада, что позволит студентам и сотрудникам сэкономить драгоценное время на логистике. «Инфраструктура кампуса разработана в логике "город в городе". Помимо инновационных условий для образования и занятий наукой, на его территории будут созданы все привычные сервисы, это и сетевые магазины, и фитнес-клубы, кафе, пункты выдачи маркетплейсов, поликлиника. Уверен, что и для самых маленьких жителей студенческого кластера будут созданы самые лучшие условия», — объясняет Михаил Мухин.

«Отмечу, что положительные эффекты кампуса для Пермского края видны уже сейчас. Это принципиально новое поле для взаимодействия вузов между собой и реальным сектором экономики, новые сетевые образовательные программы, новые подходы к профориентации и др. Именно сейчас закладывается смысловой фундамент не самого кампуса, а развития науки и образования в регионе», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что пермский межвузовский кампус «Будущее Пармы» — это масштабный проект, который станет одним из важнейших драйверов развития региона на горизонте 2030-2050 годов.





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