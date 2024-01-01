Журналистку из Пермского края Наталью Балякину отпустили из-под домашнего ареста Расследование уголовного дела подходит к концу Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

По решению Чайковского городского суда 6 июня местной журналистке Наталье Балякиной изменили меру пресечения: вместо домашнего ареста ей назначили запрет определённых действий.

Как уточняет издание Properm.ru, судья Николай Лагно рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания Натальи Балякиной под домашним арестом до 9 июля. В итоге суд ограничил журналистке свободу ещё на месяц, избрав ей запрет определённых действий. Сейчас журналистка не может покинуть территорию Пермского края, а также общаться со свидетелями по делу, использовать мобильную связь и интернет.

Избрать меру пресечения, не связанную с арестом, ранее просил адвокат Балякиной Алексей Шардаков.

Расследование уголовного дела о вымогательстве, которое вменяют журналистке, уже подходит к концу, и середине июня Балякину могут начать знакомить с материалами дела.

Напомним, 8 мая, Чайковский городской суд изменил Балякиной меру пресечения — с заключения в СИЗО на домашний арест. На смягчении ходатайствовал адвокат обвиняемой Алексей Шардаков.

Наталью Балякину задержали в начале февраля в момент передачи денег в автомобиле председателя думы Чайковского Михаила Шубина. Она якобы вымогала у Шубина 500 тыс. руб., обещая не публиковать сведения о его частной жизни.

В отношении Натальи Балякиной уже возбуждали уголовное дело. В 2015 году её приговорили к трём годам колонии, признав виновной в растрате 751 тыс. руб. в должности директора управляющей компании. Она отбывала наказание в ИК-28, а в 2017 году вышла по УДО. Женщина не признавала свою вину и считала, что преследование связано с её конфликтами с местной властью и бизнесменами в сфере ЖКХ.

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