Журналистку из Чайковского Наталью Балякину отпустили под домашний арест Её обвиняют в вымогательстве у спикера местной думы Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

Чайковский городской суд 8 мая изменил журналистке Наталье Балякиной меру пресечения — с заключения в СИЗО на домашний арест. На смягчении ходатайствовал адвокат обвиняемой Алексей Шардаков. Об этом сообщает Properm.ru.

Мера пресечения ей продлена до 9 июня. Отбывать арест она будет по месту регистрации в Перми.

Напомним, Наталью Балякину задержали в начале февраля, а у её дочерей в Перми и Чайковском прошли обыски. Женщину задержали в момент передачи денег в автомобиле председателя думы Чайковского Михаила Шубина. На суде также стало известно, что Балякина и Шубин ранее сотрудничали: спикер Чайковской думы платил ей за работу. Она проходит обвиняемой по уголовному делу о вымогательстве: журналистка якобы требовала 500 тыс. руб. от Михаила Шубина, обещая не публиковать сведения о его частной жизни.

Защитник Алексей Шардаков на суде заявлял о том, что нахождение в СИЗО его подзащитной можно приравнять к пытке. Сама Балякина назвала условия в СИЗО бесчеловечными, потому что это место не приспособлено для содержания маломобильных граждан.

В конце февраля Пермский краевой суд оставил апелляционную жалобу обвиняемой без удовлетворения.

В отношении Натальи Балякиной уже возбуждали уголовное дело. В 2015 году её приговорили к трём годам колонии, признав виновной в растрате 751 тыс. руб. в должности директора управляющей компании. Она отбывала наказание в ИК-28, а в 2017 году вышла по УДО. Женщина не признавала свою вину и считала, что преследование связано с её конфликтами с местной властью и бизнесменами в сфере ЖКХ.

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