Алексей Папулов возглавил управление общественных связей в ПГНИУ В марте он покинул Проектный офис «Пермь-300» Поделиться Твитнуть

Алексей Папулов / фото с личной страницы Вконткте

Алексей Папулов возглавил управление общественных связей Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». «Новому компаньону» в вузе подтвердили информацию.

Алексей Папулов в марте покинул должность руководителя пиар-направления Проектного офиса «Пермь-300», которую занимал с 2022 года.

Тогда Папулов рассказал «Новому компаньону», что летом собирается вернуться в прежнюю команду, чтобы осуществлять внешние коммуникации фестиваля «Город встреч». Этот проект, возникший в качестве «рамочного» юбилейного события, стал ежегодным. Как и в 2023 году руководить фестивалем будет Наталья Галкина.

Алексей Папулов — выпускник историко-политологического факультета ПГНИУ, в 2012—2017 годах он уже работал в пресс-службе вуза, в том числе на посту замначальника управления общественных связей.

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