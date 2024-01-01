Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Офис «Пермь-300» остался без пиарщика Алексей Папулов намерен заниматься пиар-сопровождением летнего фестиваля «Город встреч» Поделиться Твитнуть

Алексей Папулов / фото с личной страницы Вконткте

Проектный офис «Пермь-300» покинул руководитель пиар-направления Алексей Папулов. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», контракт специалиста завершается 31 марта, и продлять его стороны не намерены, как и было согласовано изначально.

Алексей Папулов пояснил «Новому компаньону», что в ближайшие месяцы намерен отдохнуть, а летом вернётся в прежнюю команду, чтобы осуществлять внешние коммуникации фестиваля «Город встреч». Этот проект, возникший в качестве «рамочного» юбилейного события, как уже сообщалось, будет отныне ежегодным. Как и в юбилейный год, руководить фестивалем будет Наталья Галкина.

Офис «Пермь-300», по словам Алексея Папулова, кроме проведения фестиваля в этом году займётся вводом в эксплуатацию инфраструктурных объектов в сфере культуры, в первую очередь, краевой музыкальной школы и нового здания Пермской художественной галереи. Пиар-сопровождением этой деятельности занимаются Евгения Шимова и Анна Лаптева.

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