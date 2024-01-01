В ходе СВО погиб 26-летний Евгений Шайдуров из Лысьвы Похороны состоятся 6 июня Поделиться Твитнуть

Евгений Шайдуров

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Лысьвы Евгений Шайдуров. Об этом сообщили в муниципалитете Пермского края и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Пост размещён на официальной странице горадминистрации в соцсети ВКонтакте.

Евгений родился 5 ноября 1997 года. Как вспоминают его близкие, он всегда хотел стать военнослужащим. Много лет Евгений проработал в системе ФСИН, потом решил пойти на СВО вслед за своим родным братом.

Погиб Евгений Шайдуров 27 января 2024 года в Красноголовке Донецкой народной республики.

Прощание с бойцом пройдет 6 июня с 11:00 в Лысьвенском КДЦ (пр. Победы, 112). В 12:00 состоится отпевание в храме.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне проведения СВО погиб ещё один житель Лысьвы Михаил Романов. Его похоронят 5 июня в п. Рассолёнки. Начало траурных мероприятий в 14 час.

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