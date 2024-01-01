Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский «Арабеск» получил единственную российскую профессиональную премию в области балета Церемонию вручения премии «Душа танца» открыли лауреаты «Арабеска» Поделиться Твитнуть

В Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко 25 мая состоялась церемония вручения премии «Душа танца», учреждённая журналом «Балет». Это единственная в России премия в области профессионального балета, и её престиж чрезвычайно высок.

В этом году премия празднует 30-летие. По случаю юбилея вместо традиционных номинаций экспертный совет оставил одну, самую почётную — «За вклад в развитие отечественной хореографии». Лауреатами стали 12 конкурсов и фестивалей, благодаря которым сегодня развивается хореография в России.

Среди них — Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск», который уже более тридцати лет проходит в Перми один раз в два года.

Очередной, XVIII «Арабеск» завершился в Перми месяц назад. Лучшим стал дуэт Педро Сеара и Лаура Васконселос (Бразилия). Именно эта пара открыла церемонию вручения премии «Душа танца» — бразильские танцовщики исполнили па-де-де из «Щелкунчика».

Представители Пермского балета становятся лауреатами премии «Душа танца» регулярно. Так, в номинации «Восходящая звезда» были награждены пермские танцовщики Инна Билаш и Алексей Таранов. В номинации «Звезда балета» премию получала прима-балерина Елена Кулагина, в номинации «Маг танца» — художественный руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко. Кроме того, лауреатами премии становились прима «Балета Евгения Панфилова» Мария Тихонова, основатель этого театра Евгений Панфилов, недавний руководитель «Балета Евгения Панфилова» Сергей Райник, а также художественный руководитель Пермского хореографического училища Людмила Сахарова и пермская журналистка, автор книг о балете Татьяна Чернова.

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