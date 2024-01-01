Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Высокая традиция и новое поколение Завершился XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

«Праздник состоялся, и это главное», — так говорят об «Арабеске», который прошёл в Перми 16—28 апреля, все присутствовавшие на событии эксперты. Без этой фразы не обходится, пожалуй, ни один комментарий итогов конкурса, и за этой оптимистичной фразой следует, разумеется, «но»: «Праздник состоялся, но…»

Действительно, множество привходящих обстоятельств вносили объективные, и не только объективные, сложности в работу конкурса. Впрочем, «Арабеску» не привыкать: два года назад он прошёл сразу после начала СВО, и состав участников и жюри менялся буквально на глазах. Нынче картина похожая: заявилось на участие более 200 человек, а реально прибыл на основной конкурс 71 участник. Формально география «Арабеска» весьма широка: 10 стран, вау! — но, если присмотреться, оказывается, что Кира Хосикава, представляющая Японию, и Дога Акташ (Турция) в настоящее время являются студентками Пермского хореографического училища и не прибыли издалека, а буквально перешли через дорогу; прекрасная пара бразильцев — Лаура Васконселос и Педро Сеара — танцуют в Самаре…

Можно сказать, что в конкурсе соревновались две российские балетные школы — школа Большого театра (воспитанниками которой являются те же бразильцы) и пермско-петербургская. Последняя явно опередила первую по очкам: только Пермское хореографическое училище (учитывая иностранцев) получило трёх лауреатов и шестерых дипломантов, а главным открытием конкурса стала участница из Санкт-Петербурга, воспитанница пермского педагога.

Светлана Савельева, артистка Мариинского театра, не только стала лауреатом первой степени в старшей группе, но и собрала ворох специальных призов; достойно показала себя не только в классике, но и в современной хореографии. Высокая, длиннорукая, внешне напоминаю­щая юную Ульяну Лопаткину, она откровенно отличалась от конкурсного стандарта, будучи особенной во всём — и в красоте линий, и в обаянии сценического образа.

Если Светлана Савельева стала главным открытием нынешнего «Арабеска», то её педагог Любовь Кунакова стала его главной героиней. В отсутствие художественного руководителя конкурса Владимира Васильева, который из-за состояния здоровья работал нынче онлайн, именно Кунакова стала олицетворением высокой балетной традиции. Её бурно приветствовал зал во время вручения ей премии Фонда Галины Улановой и президента фонда Владимира Васильева «Служение искусству танца», о ней много говорили в кулуарах.

В беседе с «Новым компаньоном» председатель жюри прессы конкурса Сергей Коробков напомнил, что именно Кунакова готовила к «Арабеску» 2006 года Викторию Терёшкину, которая тогда тоже стала лауреатом первой премии, а сейчас она прима Мариинки и просто звезда. Нынче же Любовь Алимпиевна работает с Валерией Кузнецовой, сенсацией «Арабеска» 2022 года, пермской выпускницей. Да и сама Кунакова — пермская выпускница и в весьма памятные годы «золотой эпохи Пермского балета» была одной из его звёзд. Получается, что Кунакова — это и посол Перми в Санкт-Петербурге, и проводник Санкт-Петербурга на пермском конкурсе, и просто олицетворение всего лучшего, что есть в Пермском балете.

Только вот жалость: за пределами Пермского театра оперы и балета этого не было видно и слышно. Город не заметил присутствия легенды. С ней не было публичных встреч, больших интервью.

При этом к организаторам конкурса — фестивальному отделу Пермского театра оперы и балета во главе с Анной Касимовой и Еленой Завершинской — у экспертов нет нареканий. Организация, как всегда, на высоте.

Как бы там ни было, знатоки и любители получили желаемое, в том числе очередное подтверждение силы пермской балетной школы. Все пермские лауреатки нынешнего «Арабеска» — Юлия Манджиева, Елизавета Семичева и Ева Прокопец — показали себя перспективными и обаятельными артистками. Правда, как справедливо указывает Сергей Коробков, все они из младшей группы, а среди старших профессионалов пермяки не преуспели.

«Арабеск» и его традиции во многом уникальны. Так, конкурс современной хореографии внутри конкурса танцевального мастерства — это нечто совершенно особенное. Нынче здесь были свои открытия, некоторые очень запоминающиеся.

Первую премию поделили Олеся Алдонина из Красноярска и Ринат Абушахманов из Уфы. Миниатюра Олеси Алдониной «Явь Я» — закон­ченный мини-спектакль, где есть не только острый, выразительный рисунок танца, но и мысль, психология, яркий сценический образ, — и это заслуга не только хореографа, но и замечательной исполнительницы Александры Козловой. Странно, что жюри её не отметило: младшая группа, а такое понимание танца contemporary.

Хореография Рината Абушахманова хорошо знакома завсегдатаям ландшафтного театраль­ного фестиваля «Тайны горы Крестовой», однако на «Арабеске» он показал себя даже более ярко, чем в танцевальных переложениях башкирских легенд, которые исполнялись в Губахе. В его миниатюрах есть не только острый, неожиданный движенческий рисунок, но и обая­тельный юмор без кривляния и хохмачества. Башкирскому балету явно повезло с новым хореографом.

«Арабеск» завершён, да здравствует «Арабеск»! Через два года всё может быть иначе.

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