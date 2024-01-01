Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Жюри конкурса «Арабеск» назвало имена победителей Среди лауреатов три девушки из Перми Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Поздно вечером 26 апреля жюри XVIII открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» назвало имена лауреатов. Как и ожидалось, Гран-при имени Екатерины Максимовой в этом году присуждён не был.

В младшей группе исполнителей все три премии среди девушек получили представительницы Перми.

Первую премию (100 тыс. руб.) получила студентка Пермского хореографического училища Юлия Манджиева.

Первая премия среди юношей досталась Анару Уену (Монголия).

Вторая премия (70 тыс. руб.) среди девушек была поделена между Елизаветой Семичевой (Россия, Пермь) и Адеми Жанабил (Казахстан).

Вторая премия среди юношей в этом году не присуждается.

Третья премия (50 тыс. руб.) среди девушек была поделена между Энхжин Лхагвапурэв (Монголия) и Евой Прокопец (Россия, Пермь).

Третья премия среди юношей поделена между Аюшем Булчуном (Россия, Улан-Удэ) и Алиханом Аубакиром (Казахстан).

В старшей группе первая премия (женская) и 200 тыс. руб. присуждена Светлане Савельевой (Россия, Санкт-Петербург).

Первая премия (мужская) Размику Марукяну (Армения).

Вторая премия (женская) и 150 тыс. руб. поделена между Разилей Мурзаковой (Россия, Уфа) и Лаурой Васконселос (Бразилия).

Вторая премия (мужская) присуждена Владиславу Башмакову (Россия, Санкт-Петербург)

Третья премия (женская) и 100 тыс. руб. поделена между Анастасией Купцовой (Россия, Уфа) и Миу Сибагаки (Япония).

Третья премия (мужская) поделена между Педро Сеара (Бразилия) и Алексеем Помыткиным (Россия, Москва).

Приз Екатерины Максимовой и Владимира Васильева «Лучшему дуэту конкурса» присуждён бразильцам Лауре Васконселос и Педро Сеара.

Премию фонда Галины Улановой и президента фонда Владимира Васильева «Служение искусству танца» получила педагог-репетитор Светланы Савельевой Любовь Кунакова (Россия, Санкт-Петербург) – в прошлом выпускница Пермского хореографического училища и прима Пермского балета.

Приз имени Галины Улановой «За одухотворенность танца» получила Александра Козлова (Россия, Красноярск).

Приз Георгия Зорича «За чистоту техники и артистичность исполнения» присуждён Кире Хосикава (Япония).

Приз имени Натальи Дудинской «За верность традициям русской балетной школы», учреждённый дуэтом Маргариты Кулик и Владимира Кима, получает Им Сух Линн (Республика Корея).

Приз Дома Дягилева «Надежда России» достался Эмили Зубаировой (Россия, Уфа).

Премия жюри прессы конкурса (50 тыс. руб.) поделена между Светланой Савельевой Светлана и Размиком Марукяном.

Ранее в тот же день определились победители конкурса современной хореографии.

В этом году в конкурсе современной хореографии приняло участие больше артистов, чем в основном конкурсе: соревновались 113 исполнителей современной хореографии и 69 хореографов. Напомним: в основном конкурсе был 71 участник.

По решению жюри первая премия балетмейстеру за постановку номера современной хореографии в размере 150 тыс. руб. была поделена между Олесей Алдониной (Россия, Красноярск) за номер «Явь Я» и Ринатом Абушахмановым (Россия, Уфа) за номера «Номофобия» и «Если бы Моцарт жил в Казани».

Вторая премия балетмейстеру за постановку номера современной хореографии в размере 100 тыс. руб. поделена между Кристиной Черновой (Россия, Санкт-Петербург) за номер «Каренина. Две жизни – одна судьба» и Алексеем Морозовым (Россия, Москва) за номер «Демон-Душа».

Третью премию балетмейстеру за постановку номера современной хореографии в размере 70 тыс. руб. поделили между Даниилом Благовым (Россия, Москва) за номер «Принцесса Грёза» и Дианой Вайловой (Россия, Саратов) за номер «АрлекинАда»

Обладателем первой премии среди исполнителей в размере 100 тыс. руб. стал Анар Уен (Монголия). Вторую премию исполнителю номера современной хореографии в размере 70 тыс. руб. поделили между собой Лаура Васконселос (Бразилия) и Педро Сеара (Бразилия). Третья премия в размере 50 тыс. руб. поделена между Светланой Савельевой (Россия, Санкт-Петербург) и Юлией Манджиевой (Россия, Пермь).

Представители Союза театральных деятелей России вручили свои специальные премии Роману Тюрину за исполнительское мастерство номера «Утро» на музыку группы «СоН», хореограф – Олеся Ядыкина (Россия, Санкт-Петербург) и Ринату Абушахманову (Россия, Уфа) за хореографию номера «Номофобия» на музыку Юга Ле Барса.

Жюри прессы отметило дипломами хореографов и исполнителей за создание и воплощение номеров современной хореографии: Рината Абушахманова за хореографию номера «Номофобия», Василия Дубицкого за хореографию номера «Тройка», Анара Уена за исполнение номера «Пианист», Кирилла Минасяна за исполнение номеров «Посвящение Чарли Чаплину» и «В сторону заката» и Арину Ахметову за исполнение номера «Плач нимфы».

Все победители получат памятные медали и звание лауреата международного конкурса.

Церемония закрытия конкурса «Арабеск» пройдёт вечером 27 апреля; 27 и 28 апреля состоятся гала-концерты победителей, которые можно будет увидеть в онлайн-трансляции.

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