Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В конкурсе «Арабеск» примет участие 71 артист Председатель жюри будет работать онлайн Поделиться Твитнуть

В XVIII открытом росcийском конкурсе артистов балета «Арабеск» примет участие 71 артист из 10 зарубежных стран: Армении, Бразилии, Великобритании, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Республики Корея, Турции, Франции и Японии, — а также из 16 российских городов. Впервые участвуют представители Орска: в этом городе работает частная хореографическая школа.

За Пермь выступает 14 молодых танцовщиков. Все они — студенты хореографического училища. Артисты Пермского театра оперы и балета не принимают участия в конкурсе, поскольку на время его проведения планировались гастроли Пермского балета в Китае. Гастроли в итоге не состоялись, но когда это выяснилось, готовиться к конкурсу было уже поздно.

71 участник — это непривычно мало для «Арабеска»: в последние годы количество конкурсантов доходило до 200, и в нынешнем году о желании участвовать дирекцию уведомили 220 человек из 14 стран; обычно отсев составляет не более одной пятой от числа желающих.

На жеребьёвке, прошедшей 17 апреля, определился порядок конкурсных выступлений. Первый номер достался Алихану Аубакиру из Казахстана.

Произошли изменения в составе жюри. Танцовщик и хореограф из Берлина профессор Дитмар Зайфферт, неизменный член жюри «Арабеска» с 1992 года, в нынешнем году на конкурс не прибыл. Отмена произошла, очевидно, недавно и внезапно, поскольку на сайте конкурса он всё ещё числится в списке жюри.

Не прибыл в Пермь и председатель жюри — народный артист СССР и России Владимир Васильев. Он будет работать онлайн.

Кстати, 18 апреля у Владимира Викторовича день рождения. Он любит его отмечать на «Арабеске».

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