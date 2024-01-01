Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В конкурсе «Арабеск» примут участие артисты балета из 14 стран Поделиться Твитнуть

Валерия Кузнецова и Олег Мангадаев на конкурсе "Арабеск"

Никита Чунтомов

Пермский театр оперы и балета сообщает, что конкурс артистов балета «Арабеск» завершил приём заявок. О желании принять участие в конкурсе 2024 года оргкомитет уведомили 220 артистов и хореографов из 14 стран: России, Бразилии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кореи, Франции, Японии и других, а также из 26 городов России — от Астрахани до Улан-Удэ, включая Казань, Нижний Новгород, Уфу, Москву, Санкт-Петербург, Сыктывкар и, конечно, Пермь. Среди подавших заявки — учащиеся 15 хореографических учебных заведений и артисты 14 театров России.

Поступившие заявки примерно поровну распределились между классическим и современным направлениями конкурса — 103 и 117 заявок соответственно. В конкурсе хореографов участвует 59 претендентов.

Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой пройдёт с 16 по 28 апреля и будет посвящён 85-летию со дня рождения легендарной балерины.

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