Обход на месте разрушенного под Пермью моста могут достроить к концу недели Если не помешает погода Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Владимира Цветова

Обход на месте разрушенного моста через реку Голомысовка в Пермском муниципальной округе могут достроить до конца этой недели.

«Пока погода позволяет идти в графике, в силе остаются обозначенные 10 дней с начала строительства», — написал в своём telegram-канале глава округа Владимир Цветов. О начале работ он сообщил 30 мая.

Цветов добавил, что с коллегами ежедневно курирует ход работ по строительству. На сегодня уже уложены и сварены между собой трубы, начался завоз песчано-гравийной смеси, строители готовят опалубку к бетонированию. После того как схватится бетон, подрядчик приступит к насыпи дороги.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что на дороге Горшки—Новоильинское обрушился мост через реку Голомысовку. И причастными к этому, как считает глава муниципалитета, могли стать водители большегрузов.

«Предположительно, обрушение проезжей части моста могло произойти из-за проезда большого количества грузовой техники, перегруженной строительными материалами», — отметил он.

По данным чиновника, восстановить мостовой переход быстро не удастся. В связи с этим на время ремонта власти обустроят проезд в обход аварийного моста.

На прошлой неделе прокуратура Пермского района начала проверку по факту обрушения моста на 15 км автомобильной дороги Горшки—Новоильинское.

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