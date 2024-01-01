В Пермском крае осудили мужчину, напавшего с топором на 17-летнего студента Поделиться Твитнуть

скриншот видео тг-канала "Пермь с огоньком"

В Прикамье суд вынес приговор 50-летнему жителю Чайковского, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило все обстоятельства нашумевшей истории, случившейся 27 февраля этого года возле местного индустриального колледжа.

Тогда кадры, на которых мужчина в тапочках и полосатой футболке с топором подбегает к молодому человеку и замахивается на него орудием, разлетелись по многим telegram-каналам. Парень в последний момент успел выбить топор из рук нападавшего. Затем на кадрах видно, как несколько человек валят мужчину на землю.

скриншоn видео тг-канала "Пермь с огоньком"

Выяснилось, что осуждённый в тот день распивал спиртное в своей квартире, услышал разговор молодых людей возле учебного заведения, был им возмущён, схватил топор и выбежал на улицу. Что именно обсуждали молодые люди, в ведомстве не пояснили. Подбежав к компании студентов, злоумышленник попытался ударить топором по голове 17-летнего юношу.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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