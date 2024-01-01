В Пермском крае мужчина с топором напал на студентов Поделиться Твитнуть

скриншот видео тг-канала "Пермь с огоньком"

В Чайковском Пермского края возле местного индустриального колледжа мужчина с топором напал на молодых людей, предположительно, студентов учебного заведения.

Информацию о происшествии и видео попытки нападения опубликовал telegram-канал «Пермь с огоньком». На кадрах видно, как к группе молодых людей подбегает мужчина в тапочках и полосатой футболке, в руках у него топор. Он замахивается на одного из людей орудием, но тот успевает выбить топор из рук нападавшего. Затем на кадрах видно, как несколько человек валят мужчину на землю.

Отмечается, что случай произошёл «на днях». В полиции сообщили, что располагают сведениями о данном происшествии. «По данному факту проводится проверка», — прокомментировали в ведомстве.

скриншот видео тг-канала "Пермь с огоньком"

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля 26-летний мужчина из Пермского края напал на посетителей ночного клуба в Красноуральске (Свердловская обл.). В ходе происшествия пострадали три человека, одного из них отправили в реанимацию, сейчас он в тяжёлом состоянии.

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