До 9 июня по улице Левченко в Перми закрыли движение транспорта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

До воскресенья, 9 июня, в связи с ремонтом теплосети в Индустриальном районе Перми перекрыта ул. Левченко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии уточнили, что проезд ограничен на участке ул. Левченко от ул. Малой до ул. Стахановской до 7 часов утра 9 июня.

Водителям рекомендуют заранее выбирать маршрут движения.

«Мероприятия согласованы с администрацией города, Пермской дирекцией дорожного движения и ГАИ города Перми», – сказали в Пермском филиале «Т Плюс».

Энергетики принесли жителям извинения за доставленные неудобства. Они напомнили, что ремонт теплосетевой инфраструктуры нужен для обеспечения стабильной подачи тепла и горячей воды в квартиры горожан.

Ранее «Новый компаньон» писал, что для ремонта теплосетей до 8 часов утра 28 июня в Перми было закрыто движение всех видов транспортных средств на участке ул. 9 Мая от ул. Семченко до ул. Танкистов. Объезд закрытого участка будет возможен по соседним улицам.

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