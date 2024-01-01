На улице Перми нашли погибшего при странных обстоятельствах мужчину Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рядом с киоском, где торгуют рыбой и морепродуктами, по ул. Тургенева, 23а в Мотовилихинском районе Перми, 3 июня был найден мёртвый мужчина, об этом perm.aif.ru рассказали в МВД по Пермском краю.

Ранее очевидцы делились в соцсетях фотографией, на которой видно лежащее на тротуаре тело, оно было накрыто простынёй.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении тела человека на ул. Тургенева. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер», — пояснили в региональном управлении МВД.

По факту смерти пермяка в правоохранительных органах проведут проверку.

Ранее «Новый компаньон» писал, что утром 3 июня в Перми погибла пенсионерка 1943 г.р. На перекрёстке Комсомольского проспекта и ул. Полины Осипенко она попала под автобус ЛиАЗ. По предварительным данным, водитель при повороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество женщине, которая переходила проезжую часть тоже на «зелёный». Пострадавшая скончалась на месте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.