Зарина Ситдикова
В Перми испортивших стелу подростков нашли с помощью камер наблюдения
Полиция разыскала вандалов, нанёсших незаконное граффити
Сотрудники пермской полиции помогли оперативно обнаружить подростков, которые испортили надписями стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.
По данным мэрии, на прошлой неделе сотрудники городской административно-технической инспекции зафиксировали незаконные граффити на стеле «Город трудовой доблести», установленной на площади Карла Маркса. Видеозаписи с места происшествия были переданы в полицию. Работники правоохранительных органов оперативно разыскали нарушителей. Ими оказались подростки.
Как отметили в городской администрации, сейчас родителям школьников предстоит оплатить административный штраф до 5 тыс. руб. Сами надписи со стелы уже удалены, монумент полностью очищен.
В мэрии добавили, что с начала года на территории Перми было выявлено 6774 незаконных графических рисунка, из них 83% (5653 граффити) уже ликвидировано. Совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции было задержано семь человек за нанесение граффити и 32 расклейщика рекламных объявлений.
Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми штраф за нелегальное нанесение граффити для физических лиц составляет от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб. За достоверную информацию о нарушителях выплачиваются вознаграждения в размере 15 тыс. руб.
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