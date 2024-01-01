Зарина Ситдикова В Перми испортивших стелу подростков нашли с помощью камер наблюдения Полиция разыскала вандалов, нанёсших незаконное граффити Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сотрудники пермской полиции помогли оперативно обнаружить подростков, которые испортили надписями стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

По данным мэрии, на прошлой неделе сотрудники городской административно-технической инспекции зафиксировали незаконные граффити на стеле «Город трудовой доблести», установленной на площади Карла Маркса. Видеозаписи с места происшествия были переданы в полицию. Работники правоохранительных органов оперативно разыскали нарушителей. Ими оказались подростки.

Как отметили в городской администрации, сейчас родителям школьников предстоит оплатить административный штраф до 5 тыс. руб. Сами надписи со стелы уже удалены, монумент полностью очищен.

В мэрии добавили, что с начала года на территории Перми было выявлено 6774 незаконных графических рисунка, из них 83% (5653 граффити) уже ликвидировано. Совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции было задержано семь человек за нанесение граффити и 32 расклейщика рекламных объявлений.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми штраф за нелегальное нанесение граффити для физических лиц составляет от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб. За достоверную информацию о нарушителях выплачиваются вознаграждения в размере 15 тыс. руб.

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