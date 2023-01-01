Елена Синица В Прикамье увеличат штрафы за граффити и расклейку объявлений Краевые парламентарии одобрили проект закона во втором чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 20 апреля, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. На нём депутаты поддержали во втором чтении законопроект, предполагающий увеличение штрафов за граффити и расклейки объявлений в неположенном месте.





Так, теперь размер штрафа за незаконное размещение листовок, объявлений и плакатов, а также граффити для граждан составит 3-5 тыс. руб., для должностных лиц — 30-50 тыс., для юридических лиц — 50-100 тыс. руб.





Ранее также стало известно, что в Перми появилась онлайн-карта города, где можно посмотреть уже реализованные проекты уличных художников или выбрать место для размещения нового граффити.









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