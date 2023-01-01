Алёна Бронникова В Перми появилась карта свободных локаций для граффити На онлайн-платформе можно найти существующие проекты Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми появилась онлайн-карта города, где можно посмотреть уже реализованные проекты уличных художников или выбрать место для размещения нового граффити. О появлении новой интернет-платформы сообщает ИА «Текст» со ссылкой на сайт «Граффити Пермь».

Сообщество уличных художников разработало проект, который позволит легально создавать арт-объекты и наносить граффити на стены зданий и заборы в городе. На сайте появятся анонсы мероприятий и информация о текущих событиях. Сейчас уже можно выбрать свободную локацию на карте и оставить заявку. Кроме того, можно ознакомиться с уже существующим творчеством, узнать адреса объектов, имена авторов и почитать описание.

Организаторами стали студенты Пермского филиала РАНХиГС Софи Терентьева и Никита Ошмарин. Проект реализован при поддержке краевого Фонда грантов губернатора.

Ранее краевой парламент поддержал ужесточение штрафов за незаконное нанесение граффити и расклейку объявлений. Бдительные жильцы домов в Перми сообщают в полицию о возможных случаях. Так, за работу «Свидимся» на 20 разных языках в декабре прошлого года был задержан уличный художник Ffcjw, затрагивающий в своём творчестве актуальные проблемы.

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