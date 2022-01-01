Максим Артамонов В Перми задержан уличный художник Ffchw В полиции пока не прокомментировали задержание Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми полиция задержала уличного художника, который создаёт свои работы под псевдонимом Ffchw. Об инциденте сообщил telegram-канал ОВД-Инфо LIVE* со ссылкой на знакомую художника.

«В Перми полицейские, предположительно, задержали художника, известного как Ffchw», — сказано в сообщении.

По данным СМИ, его задержали в ночь на 25 декабря, когда он заканчивал свою новую работу «Свидимся» — эта надпись исполнена на 20 разных языках. Видео задержания в своём telegram-канале опубликовал портал Properm.



В полиции пока не прокомментировали эту ситуацию.

Ffchw начал работать в пермском стрит-арте с 2015 года. Своё настоящее имя он не раскрывает. Известность пришла к художнику после серии работ, посвящённых теме экологии и защиты окружающей среды, в которых были обозначены проблемы разливов нефти и борьбы за пропитание. Почерк художника — монохромные трафареты с социальным подтекстом.

В последние годы в своих работах художник всё чаще затрагивает проблемы современного общества и политики. Это произошло после выборов в Белоруссии и спецоперации РФ на Украине.



Максим Артамонов

Одна из последних его работ располагается в жилом доме на ул. Сибирская, 1, который был построен в 1954 году. Это текстовое граффити «Мы мечтали строить музеи. Теперь же с трудом складываем слова».

*Медиапроект ОВД-Инфо признан в РФ иностранным агентом.

UPD. 13:48 Задержанного художника отпустили из отдела полиции без составления протокола.



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