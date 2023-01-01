Максим Артамонов В Перми власти будут платить горожанам за информацию о нелегальных граффитистах Сумма выплаты пока не определена Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 2024 года пермякам, которые будут помогать чиновникам выявлять нелегальных граффитистов, будут платить деньги. Сейчас соответствующий проект постановления об установлении расходного обязательства направлен на антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

После того как будет утверждено расходное обязательство, чиновники определят сумму и порядок получения таких выплат.

Таким образом, городские власти планируют привлекать пермяков, чтобы выявлять и устанавливать личности нарушителей, которые наносят на фасады зданий надписи, графические рисунки и иные изображения.

По данным администрации, с начала года на территории Перми было выявлено около 14 тыс. несанкционированных графических рисунков. Ежемесячно в адрес Управления МВД России по Перми направляется реестр мест, где чаще всего появляются незаконные граффити. Так, в прошлом месяце была установлена личность нарушителя, который нарисовал граффити на опорах освещения на Комсомольском проспекте.

Напомним, первым идею платить пермякам за поимку нелегальных граффитистов высказал губернатор Дмитрий Махонин. В июле этого года он поручил минтербезу усилить работу по выявлению актов вандализма. Он также заявил, что региональные власти могут ввести вознаграждение за поимку вандалов.

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