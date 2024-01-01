Алёна Бронникова Пермская судоверфь в 2024 году приступит к строительству круизного судна «Байкал» Предприятие проводит реконструкцию производства Поделиться Твитнуть

Пермская судоверфь готовится к началу строительства нового круизного судна «Байкал». В этом году на базе судоверфи планируется приступить к сбору его каркаса. Об этом по итогам рабочей группы в своём telegram-канале рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

На встрече также обсуждалось дальнейшее развитие предприятия. По словам главы региона, сейчас проводится масштабная реконструкция производства, в частности обновляется оборудование, создаются комфортные условия для сотрудников. Завершить её намерены в течение двух лет.

Кроме того, в планы до 2026 года вошло обустройство четырёх причалов в Пермском крае. Новые причалы появятся в Оханске, Краснокамске, Соликамске и Осе. В данный момент продолжаются работы по установке модульных причалов для круизных судов в Хохловке.

По информации, опубликованной на сайте Sitronics Group, круизное судно «Байкал» сможет вмещать 44 пассажира и 16 человек экипажа. Его корпус будет выполнен из стали, максимальная длина может составить 54,6 м, максимальная ширина — 14,6 м, тип двигателя — гибридный. Крейсерская скорость судна составит 20 км/ч, 10 узлов, автономность плавания — семь суток.

На «Пермской судоверфи» производят остановочные комплексы для электросудов, ремонтируют суда, а также изготавливают металлоконструкции. На предприятии были собраны модульные причальные сооружения для приёма маломерных и круизных пассажирских судов в Закамске, Перми и Краснокамске. В прошлом году ФРПК и российская IT-компания Sitronics Group подписали договор об инвестировании в развитие ООО «Пермская судоверфь».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.