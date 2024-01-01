Пермская судоверфь приступает к установке модульного причала в Хохловке До этнографического музея будут ходить пассажирские суда Поделиться Твитнуть

Изображение: ТГ-канал Пермсская судоверфь

С 5 мая открылся Пермский шлюз на Камской ГЭС. Это значит, что официально открыта навигация в Камском бассейне. В связи с этим Пермская судоверфь совсем скоро начнёт установку модульного причала для пермского этнографического музея «Хохловка».

«Конструкция причала имеет универсальное строение, что позволяет использовать его для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов», — сообщается в telegram-канале «Пермской судоверфи».

Напомним, в начале этого года завершился первый этап установки модульного причала для музея «Хохловка». В акватории появились швартовные тумбы (так называются специальные металлоконструкции, основной задачей которых является обеспечение удобного подхода судна к берегу и удержание его в нужном положении возле причала), выполнена система электроснабжения и подготовлены площадки под подъёмные аппарели (трапы судов).

Работа Пермской судоверфи (учредители Фонд развития Пермского края и Sitronics Group) была возобновлена в 2021 году. С апреля 2023 года Пермская судоверфь является резидентом Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». С марта 2024 года компания участвует в нацпроекте «Производительность труда».

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