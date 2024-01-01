Пермская судоверфь изготовит для музея в Соликамске модульный причал Он позволит принимать маломерные и круизные суда Поделиться Твитнуть

ООО «Пермская судоверфь» и МАУК «Музей-заповедник «Сользавод» заключили соглашение на изготовление и установку модульного причала для маломерных и круизных пассажирских судов в Соликамске. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Там напомнили, что власти начали подготовку к 600-летию Соликамска, и к 2030 году создаётся необходимая для наплыва туристов инфраструктура. Отмечается, что обустройство причала позволит увеличить количество туристов и экскурсантов в Соликамский городской округ.

На 2024 год на территории Соликамска также запланированы работы по благоустройству набережной Камы. Они будут синхронизированы с проектом создания причальной инфраструктуры.

Одна из ключевых целей развития туризма в Соликамском ГО — увеличение турпотока вдвое, в том числе за счёт приёма круизных туристов.

Напомним, работа Пермской судоверфи (учредители Фонд развития Пермского края и Sitronics Group) была возобновлена в 2021 году. С апреля 2023 года Пермская судоверфь является резидентом Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». С марта 2024 года компания участвует в нацпроекте «Производительность труда».

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