В Перми сменился начальник полиции Станислав Кравченко ушёл на пенсию Поделиться Твитнуть

Станислав Кравченко

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Начальник Управления МВД по Перми Станислав Кравченко покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом этом «Новому команьону» рассказали в пресс-службе городского УМВД, уточнив, что он уволился с 1 июня.

Сейчас и.о.начальника управления назначен полковник Вадим Стрижков.

Станислав Кравченко стал начальником УМВД Перми в начале апреля 2022 года. Ранее он был замначальника штаба ГУ МВД по Пермскому краю. До работы в главке возглавлял криминальную милицию Перми, ещё раньше служил в подразделении БЭП УВД Перми, возглавлял отдел по Мотовилихинскому району, а начинал карьеру в органах внутренних дел Орджоникидзевского района.

Кравченко сменил на должности руководителя городского управления МВД Алексея Турова, который возглавил департамент общественной безопасности администрации Перми.

Полковник внутренней службы Станислав Кравченко родился в 1970 году. В 1993-м окончил филологический факультет Пермского государственного педагогического института, в 1999-м — юридический факультет ПГУ.

Напомним, в начале мая стало известно, что Управление внутренних дел по Перми ждёт обновление руководящего состава, и свои должности оставят сразу несколько ключевых кадров. Речь шла о начальнике УМВД полковнике внутренней службы Станиславе Кравченко, его заместителе — начальнике полиции Дмитрии Иванове, а также о заме начальника полиции по оперативной работе Юрии Фомичеве.

Предполагаемой причиной увольнения руководящих кадров городской полиции тогда называлось несогласие с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка. При этом не уточнялось, какими именно.

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