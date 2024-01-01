В Перми сменится руководство городской полиции Свои посты могут покинуть сразу три начальника Поделиться Твитнуть

Станислав Кравченко

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Управление внутренних дел по Перми ждёт обновление руководящего состава — свои должности оставят сразу несколько ключевых кадров. Речь идёт о начальнике УМВД полковнике внутренней службы Станиславе Кравченко, его заместителе — начальнике полиции Дмитрии Иванове, а также о заме начальника полиции по оперативной работе Юрии Фомичеве. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В настоящее время Кравченко в отпуске, а по его окончании может уволиться из ОВД в связи с выходом на пенсию. Предполагаемая причина увольнения руководящих кадров городской полиции — несогласие с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка. Какими именно, не уточняется.

Станислава Кравченко назначили начальником УМВД Перми в начале апреля 2022 года. Ранее он был замначальника штаба ГУ МВД по Пермскому краю. До работы в главке возглавлял криминальную милицию Перми, ещё раньше служил в подразделении БЭП УВД Перми, возглавлял отдел по Мотовилихинскому району, а начинал карьеру в органах внутренних дел Орджоникидзевского района.

Кравченко сменил на должности руководителя городского управления МВД Алексея Турова, который возглавил департамент общественной безопасности администрации Перми.

Полковник внутренней службы Станислав Кравченко родился в 1970 году. В 1993-м окончил филологический факультет Пермского государственного педагогического института, в 1999-м — юридический факультет ПГУ.

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