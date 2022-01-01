Начальником управления МВД Перми назначен Станислав Кравченко Полковник полиции приступил к службе в новой должности сегодня Поделиться Твитнуть

Станислав Кравченко

59.мвд.рф

Начальником УМВД Перми назначен полковник полиции Станислав Кравченко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Ранее Кравченко был замначальника штаба ГУ МВД по Пермскому краю. До работы в главке он возглавлял криминальную милицию Перми, ещё раньше служил в подразделении БЭП УВД Перми, возглавлял отдел по Мотовилихинскому району, а начинал карьеру в органах внутренних дел Орджоникидзевского района.





Кравченко сменил в должности руководителя городского управления МВД Алексея Турова, который сейчас возглавляет департамент общественной безопасности администрации Перми.





Полковник внутренней службы Станислав Кравченко родился в 1970 году. В 1993-м окончил филологический факультет Пермского государственного педагогического института, в 1999-м — юридический факультет ПГУ.

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