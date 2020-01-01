Алексей Туров назначен начальником городского департамента общественной безопасности Прежний руководитель департамента Андрей Падучев ушёл в отставку в середине января Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Алексей Дёмкин назначил начальником городского департамента общественной безопасности Алексея Турова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. К своим обязанностям Туров приступит во вторник, 8 февраля.

Прежний начальник департамента Андрей Падучев написал заявление об уходе по собственному желанию. Последним рабочим днём Падучева в должности стало 11 января 2021 года. С 12 января обязанности начальника департамента исполнял замруководителя Владислав Гореев.

Алексей Туров окончил Нижегородский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». В течение последних десятилетий служил в органах внутренних дел РФ. С 2015 года возглавлял Управление МВД России по городу Перми.

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