Начальник управления МВД Перми Алексей Туров покидает должность Решение о том, кто возглавит городской главк, пока не принято Поделиться Поделиться Твитнуть

Начальник УМВД России по городу Перми полковник полиции Алексей Туров уходит в отставку. Рапорт об увольнении он написал в январе 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Источники издания утверждают, что решение о кандидатуре нового руководителя ведомства пока не принято. В качестве возможных кандидатур рассматриваются начальники отделов МВД в Кунгуре и Краснокамске.

В пресс-службе краевого главка заявили, что Алексей Туров на данный момент продолжает исполнять свои служебные обязанности.

Напомним, Туров возглавил УМВД Перми в 2015 году.

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