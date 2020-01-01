Начальник департамента общественной безопасности администрации Перми подал в отставку С 12 января исполнять обязанности Андрея Падучева будет Владислав Гореев Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

И. о. замглавы администрации Перми — начальник департамента общественной безопасности Андрей Падучев написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Сегодня последний рабочий день Падучева в должности.

12 января к исполнению обязанностей начальника департамента приступит Владислав Гореев, работавший заместителем руководителя. Исполнять обязанности замглавы администрации Перми — начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям будет Александр Молоковских, руководитель аппарата администрации.

Андрей Падучев работал в городском департаменте общественной безопасности с 17 июня 2021 года, до этого трудился в Пермской городской службе спасения.

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