Начальник департамента общественной безопасности администрации Перми подал в отставку
С 12 января исполнять обязанности Андрея Падучева будет Владислав Гореев
И. о. замглавы администрации Перми — начальник департамента общественной безопасности Андрей Падучев написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Сегодня последний рабочий день Падучева в должности.
12 января к исполнению обязанностей начальника департамента приступит Владислав Гореев, работавший заместителем руководителя. Исполнять обязанности замглавы администрации Перми — начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям будет Александр Молоковских, руководитель аппарата администрации.
Андрей Падучев работал в городском департаменте общественной безопасности с 17 июня 2021 года, до этого трудился в Пермской городской службе спасения.
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