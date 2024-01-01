Суд отказал Минобороны РФ в иске к пермской «Телте» о взыскании 2,7 млн рублей Ведомство пыталось взыскать неустойку за нарушение условий госконтракта Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Арбитражный суд Москвы отказал Минобороны РФ в удовлетворении исковых требований к ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» на сумму 2,69 млн руб. Ведомство обратилось в суд о взыскании неустойки за нарушение исполнения обязательств по государственному контракту, заключённому в марте прошлого года.

Соответствующее решение было опубликовано в картотеке судебных дел 27 мая. Первым на документ обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Из материалов дела следует, что стороны заключили контракт на поставку 500 телефонных аппаратов «ТА-116» для минобороны на 118,1 млн руб. Поставщик обязан был направить заказчику расчётно-калькуляционные материалы, обосновывающие цену контракта не позднее четырёх календарных месяцев с даты его заключения. Согласно условиям договора, в случае просрочки поставщик должен уплатить неустойку за каждый день.

К окончанию выделенного срока необходимые документы не были предоставлены поставщиком, в связи с чем ему была начислена неустойка в 2,69 млн руб. Направленная в его адрес претензия от заказчика была оставлена без удовлетворения. При этом завод своевременно осуществил поставки продукции по контракту в соответствии со всеми условиями. Сумма неустойки не превысила 5% от цены контракта. Суд установил, что предусмотренные законодательством условия соблюдены, и принял решение отказать истцу в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

В апреле Минобороны РФ удалось взыскать через суд с «Телты» неустойку по другому госконтракту — на 500,9 млн руб. Документ был подписан также в марте прошлого года на поставку телефонных аппаратов «ТА-88» в 2023-2025 годах. Ответчик должен был представить расчётно-калькуляционные материалы в течение четырёх месяцев, однако это условие не было выполнено. Суд постановил взыскать с завода в пользу Минобороны 11,42 млн руб. неустойки и государственную пошлину в 80,1 тыс. руб. в доход федерального бюджета. В мае «Телта» подала апелляцию.

На прошлой неделе стало известно, что генеральным директором «Телты» назначен Владимир Тихонов, предшественником которого была дочь бывшего совладельца завода Игоря Морозова Ольга Подколзина. Морозов вместе с бывшим главным бухгалтером предприятия Еленой Гришиной и экс-директором ОАО находятся в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, все трое совместно с представителями минобороны причастны к хищению денег при выполнении контрактов на поставку телефонных аппаратов для военных с 2014 по 2023 год. Следователи полагают, что стоимость продукции была завышена, а окончательная сумма возможного ущерба пока не установлена. Также неделей ранее по обвинению в получении взятки на 36 млн руб. от руководителей завода был задержан замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин.

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