Пермский завод «Телта» возглавил Владимир Тихонов
Он сменил на этом посту дочь бывшего совладельца предприятия
Генеральным директором АО «Пермский телефонный завод «Телта»» стал Владимир Тихонов. В ЕГРЮЛ 27 мая были внесены соответствующие изменения. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».
Предшественником Тихонова на посту директора была дочь совладельца «Телты» Игоря Морозова Ольга Подколзина.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Тихонов — бывший совладелец гаражно-строительного кооператива №89.
Ольга Подколзина стала директором «Телты» в конце октября прошлого года. Ранее она занимала должность заместителя руководителя отдела продаж автосалона «Телта-МБ». Подколзина — дочь Игоря Морозова, бывшего совладельца завода. Он вместе с бывшим главным бухгалтером предприятия Еленой Гришиной и экс-директором ОАО находится в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, все трое совместно с представителями минобороны причастны к хищению денег при выполнении контрактов на поставку телефонных аппаратов для военных с 2014 по 2023 год. Следователи полагают, что стоимость продукции была завышена, а окончательная сумма возможного ущерба пока не установлена.
Напомним, на прошлой неделе был задержан замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин. Его обвиняют в получении взятки на 36 млн руб. от руководителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Сам он отрицает факт получения взятки.
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