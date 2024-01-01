Пермский завод «Телта» возглавил Владимир Тихонов Он сменил на этом посту дочь бывшего совладельца предприятия Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Генеральным директором АО «Пермский телефонный завод «Телта»» стал Владимир Тихонов. В ЕГРЮЛ 27 мая были внесены соответствующие изменения. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Предшественником Тихонова на посту директора была дочь совладельца «Телты» Игоря Морозова Ольга Подколзина.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Тихонов — бывший совладелец гаражно-строительного кооператива №89.

Ольга Подколзина стала директором «Телты» в конце октября прошлого года. Ранее она занимала должность заместителя руководителя отдела продаж автосалона «Телта-МБ». Подколзина — дочь Игоря Морозова, бывшего совладельца завода. Он вместе с бывшим главным бухгалтером предприятия Еленой Гришиной и экс-директором ОАО находится в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, все трое совместно с представителями минобороны причастны к хищению денег при выполнении контрактов на поставку телефонных аппаратов для военных с 2014 по 2023 год. Следователи полагают, что стоимость продукции была завышена, а окончательная сумма возможного ущерба пока не установлена.

Напомним, на прошлой неделе был задержан замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин. Его обвиняют в получении взятки на 36 млн руб. от руководителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Сам он отрицает факт получения взятки.

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