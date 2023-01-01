Пермский телефонный завод «Телта» возглавила Ольга Подколзина Она является дочерью Игоря Морозова, бывшего совладельца завода Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Директором Пермского телефонного завода «Телта» стала 33-летняя Ольга Подколзина, назначенная на эту должность 25 октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Подколзина является дочерью Игоря Морозова, бывшего совладельца завода. Он вместе с бывшим главным бухгалтером предприятия Еленой Гришиной и экс-директором ОАО находится в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве. Согласно следствию, все трое совместно с представителями минобороны причастны к хищению денежных средств при выполнении контрактов на поставку телефонных аппаратов для военных с 2014 по 2023 год. Следователи полагают, что стоимость продукции была завышена, а окончательная сумма возможного ущерба пока не установлена.

Ольга Подколзина, которая в настоящее время проживает в Москве, начинала свою карьеру в Перми, занимала должность заместителя руководителя отдела продаж автосалона «Телта-МБ».

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