Одного пермяка вызволили из украинского плена
Его отправят на реабилитацию в госпиталь Минобороны РФ
Россия и Украина 31 мая провели первый с февраля обмен военнопленными. Он состоялся в формате 75 на 75. В списке военнослужащий, которых вызволили из плена, оказался один уроженец Прикамья. Об этом сообщил уполномоченного по правам человека в регионе Игоря Сапко.
Мужчина находился в плену 11 месяцев.
По словам Сапко, он созвонился с женой пермяка, которая ранее обращалась к уполномоченному. В ходе общения «вместе порадовались добрым вещам», пояснил омбудсмен.
«Транспортной авиацией ВКС России наши ребята доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — рассказал Сапко.
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