Одного пермяка вызволили из украинского плена Его отправят на реабилитацию в госпиталь Минобороны РФ Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

Россия и Украина 31 мая провели первый с февраля обмен военнопленными. Он состоялся в формате 75 на 75. В списке военнослужащий, которых вызволили из плена, оказался один уроженец Прикамья. Об этом сообщил уполномоченного по правам человека в регионе Игоря Сапко.

Мужчина находился в плену 11 месяцев.

По словам Сапко, он созвонился с женой пермяка, которая ранее обращалась к уполномоченному. В ходе общения «вместе порадовались добрым вещам», пояснил омбудсмен.

«Транспортной авиацией ВКС России наши ребята доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — рассказал Сапко.

В феврале Игорь Сапко сообщил «Новому компаньону», что с начала специальной военной операции из украинского плена вернулись 25 военнослужащих из Пермского края. Затем состоялся ещё один обмен российских и украинских военнослужащих. Из плена были освобождены семеро человек из Перми, Березников и Чусового.

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