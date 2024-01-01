В Пермском крае 1 июня запретят продажу алкогольной продукции Нарушители могут быть оштрафованы до 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В субботу, 1 июня, в Пермском крае будет запрещена розничная продажа алкоголя. В регионе действует постановление правительства Прикамья № 755-п, принятое ещё 10 октября 2011 года. В документе, в частности, указано, что в Международный день защиты детей, 1 июня, на территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Нарушение ограничений влечёт наложение административного штрафа. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тыс. руб., юридические — на 100 до 300 тыс. руб., напоминает ВЕТТА.

Согласно краевому закону, розничная продажа алкогольной продукции в Прикамье запрещается в Праздник Весны и Труда (1 мая), в День Победы (9 мая), в День пограничника (28 мая), в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), в День воздушно-десантных войск (2 августа), в День знаний (1 сентября) (в случае если 1 сентября приходится на воскресенье — в следующий за 1 сентября рабочий день), в День народного единства (4 ноября); а также в день проведения в общеобразовательных организациях мероприятия «Последний звонок», проводимого на территории муниципального образования Пермского края в соответствии с муниципальным правовым актом, но не более чем на 1 день.

В 2024 году в муниципалитетах Прикамья также запрещается розничная продажа алкоголя в День города (у каждого муниципалитета эта праздничная дата своя) и День молодёжи. Также в ряде территорий будет ограничена торговля алкогольной продукцией в дни национальных, религиозных и профессиональных праздников. Например, в Бардымском округе не будут продавать алкоголь во время празднования Навруза, Уразы-байрама и Курбан-байрама, в Гремячинске — в День шахтёра, а в Нытве — в День металлурга.

В минэкономразвития отмечают, что за годы действия запрета розничной продажи алкоголя в праздники в Прикамье существенно снизилось число преступлений, совершённых в состоянии опьянения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.