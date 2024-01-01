Зарина Ситдикова В Пермь прибыли три новых трамвая модели «Львёнок» До конца года трамвайный парк города пополнится ещё шестью вагонами Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермь прибыла очередная партия новых трамваев из трёх вагонов, сообщает министерство транспорта Пермского края.

По данным ведомства, из поступивших трамваев два планировалось доставить в столицу Прикамья до конца года, а третий должен был приехать в город только в 2025 году. Комплектация трамвайного парка Перми ведётся в рамках программы обновления электротранспорта национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Новые трамваи нравятся жителям за техническую оснащённость, доступность для маломобильных граждан и характерную «пермскую»расцветку. Будем продолжать обновлять вагоны — всего с начала 2024 года к нам уже поступило 8 трамваев из 14, запланированных до 2025 года», — написал глава Прикамья.

В региональном минтрансе добавили, что все прибывшие трамваи сейчас проходят техническую подготовку. В свои первые рейсы они выйдут до конца июня.

Напомним, в рамках трёхстороннего концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы» в Перми ремонтируется 35 км трамвайных путей и модернизируется сопутствующая инфраструктура. Эти работы стартовали в начале 2023 года. На сегодняшний день они завершены на ул. Куйбышева и продолжаются на ул. Мира, ул. Борчанинова и ул. Дзержинского.

В 2022 году Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступило правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволяет регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.