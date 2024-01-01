В Перми замдиректора школы перевела лжесотруднику ФСБ 2,2 млн рублей Женщину запугали и ввели в заблуждение Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, 62-летняя заместитель директора одной из пермских школ перевела неизвестному человеку, который представился сотрудником ФСБ, 2,2 млн руб.

Ранее женщине пришло сообщение в мессенджере якобы от руководства, в котором её уведомили о некоем сотруднике ФСБ, который ей интересуется. Затем заместителю директора позвонил мужчина, представившись полковником спецслужбы. Он рассказал, что неизвестный пытается оформить кредиты и от её имени переводит средства в недружественную страну для помощи террористам. И чтобы избежать уголовного наказания, нужно перевести деньги на «безопасный счёт».

Введённая в заблуждение и напуганная женщина перевела 2,2 млн руб. Лишь после того, как аферист перестал выходить на связь, пермячка обратилась в правоохранительные органы. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские призывают граждан быть бдительнее.

Напомним, за прошедшую неделю мошенники смогли похитить у жителей Пермского края деньги на общую сумму более 33 млн руб. Потерпевшими признаны 42 жителя региона. Большую часть отданных денег люди взяли в кредит.

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