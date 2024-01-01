За неделю жители Прикамья отдали мошенникам 33 млн рублей Жертвами аферистов стали 42 человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За прошедшую неделю мошенники смогли похитить у жителей Пермского края деньги на общую сумму более 33 млн руб. Потерпевшими признаны 42 жителя региона. Большую часть отданных денег люди взяли в кредит. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Как правило, жертвами злоумышленников становятся пожилые люди. Так, 80-летняя жительница Перми лишилась своих денег после звонка незнакомого мужчины. Он сообщил женщине, что кто-то якобы пытается взломать её банковские счета, и чтобы обезопасить свои средства, нужно перевести средства на «безопасный» счёт. Следуя инструкциям мошенника, пенсионерка отдала 124 тыс. руб. Помимо этого, обналиченные 2 млн 330 тыс. руб. пенсионерка перевести не смогла, сказав это аферистам. Но они не заставили себя долго ждать, и уже вскоре к её подъезду приехала машина с курьером. Женщина передала ему пакет с деньгами.

В полиции отмечают, что ущерб мог быть больше, если бы в нескольких случаях жители Прикамья сами не прекратили разговор со злоумышленниками. Например, именно так поступил 50-летний житель Чусового. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что заканчивается срок действия сим-карты, убедив его предоставить доступ к приложению банка. После этого на телефон мужчины поступило сообщение об оформлении на его имя кредита на сумму более 2 млн руб. Мужчина заподозрил неладное и прекратил разговор, а затем позвонил в полицию.

В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества в полиции в очередной раз обращаются к жителям Прикамья с просьбой не быть излишне доверчивыми и бережнее относиться к своим финансам.

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